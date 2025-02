Nesta terça-feira (18), diversos jogadores do futebol brasileiro e astro mundiais deram início a uma campanha nas redes sociais contra a utilização dos gramados sintéticos. Nomes como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva e Pablo Vegetti, participaram da ação. Mas, um deles, chamou a atenção dos torcedores do Botafogo: Tiquinho Soares.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

▶️ Botafogo se aproxima da contratação de Vasco Matos como novo técnico

O atacante foi anunciado pelo Santos nesta temporada, mas chegou ao clube alvinegro em 2022, onde passou duas anos, sendo campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. O Nilton Santos usa o gramado sintético desde o primeiro semestre de 2023. Por isso, torcedores do Glorioso, se revoltaram com a posição de Tiquinho. Veja os comentários:

No Brasileirão, por exemplo, três estádios têm grama completamente sintética, além dos estádios que contam com piso híbrido, ou seja, têm gramado natural e sintético misturados.

continua após a publicidade

Gramado sintético de fato agrava lesões? Lance! consulta especialista

Será que o gramado sintético é um vilão quando o assunto é ocasionar ou aprofundar lesões em jogadores? Para descobrir o LANCE! consultou especialistas e a resposta científica é... Não!

O entendimento geral é de que não há diferença na incidência de lesões entre os dois tipos de piso. No entanto, uma boa manutenção do gramado sintético é necessária para garantir a segurança dos jogadores. Além disso, a ambientação dos jogadores ao piso sintético também é um aspecto importante na prevenção de lesões.

continua após a publicidade

- O gramado sintético é um piso mais duro e, além disso, ele escorrega menos. A grama normal, verdinha, viva, molhada, facilita que o jogador escorregue, ou seja, a chuteira não trava. Com isso, o entendimento, fala para a gente que é um piso mais duro, escorrega menos, onde a chuteira pode cravar no chão e proporcionar lesões. Mas tudo isso tem a ver com a ambientação do atleta com o piso. O atleta ambientado se protege melhor, tem mais noção do corpo no espaço, de equilíbrio, pode haver alguma diferença. Mas não existe um trabalho científico que comprove essa questão - destacou Tiago Lazzaretti Fernandes, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP (Universidade de São Paulo) e ex- médico da Portuguesa entre 2008 e 2009.

▶️ Rwan Cruz projeta ano e objetivos com o Botafogo: ‘Me tornar um ídolo aqui’