Botafogo se aproxima da contratação de Vasco Matos como novo técnico

O Botafogo se aproxima da contratação de Vasco Matos, do Santa Clara, como novo técnico do clube para a temporada. Dono da SAF do Alvinegro, John Textor comunicou aos portugueses que irá pagar a multa do comandante e o Glorioso discute questões contratuais com o futuro treinador. A informação inicial é do "ge" e confirmada pelo Lance!.

O Glorioso deve desembolsar cerca de R$ 5,9 milhões pela contratação do treinador que chega para substituir Artur Jorge, que foi para o Al-Rayyan. Vasco Matos deve assumir a equipe para o início do Brasileirão e Libertadores.

Desde a saída de Artur Jorge, o Botafogo entrou no mercado em busca de um nome para substituir o atual campeão continental e nacional. O nome de Vasco Matos sempre esteve no radar do Alvinegro, assim como outros candidatos sul-americanos e europeus.

Com a chegada de Vasco Matos, o Botafogo mantém um padrão na contratação de técnicos portugueses em ascensão. O treinador faz um bom trabalho com uma das equipes mais modestas de Portugal, uma vez que o Santa Clara ocupa a 5ª colocação do principal torneio doméstico.

Quem é Vasco Matos, técnico na mira do Botafogo?

Aos 44 anos, Vasco Matos assumiu o Santa Clara no início da temporada 2023/2024, onde faz seu primeiro trabalho como técnico principal. O comandante foi responsável por conduzir sua equipe ao título da Liga Portugal 2, equivalente a segunda divisão portuguesa.

Na elite do país pela primeira vez, Vasco Matos conquistou 12 vitórias em 22 partidas disputadas e está na briga por uma vaga em competições da Uefa para a próxima temporada. O Santa Clara tem seis pontos de desvantagem para o Braga, que ocupa a 4ª colocação e está se classificando para a próxima Conference League.