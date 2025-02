Botafogo encerra contratações nesta janela de transferências; veja balanço

O Botafogo fechou, nesta segunda-feira (17), a contratação do meia uruguaio Santiago Rodríguez, que estava no New York City, por cerca de R$ 79,9 milhões. O jogador, que chega como substituto de Thiago Almada, é o oitavo e último reforço do Alvinegro nesta janela de transferências, que se encerra no dia 28 de fevereiro.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo tem mais um desfalque confirmado para a Recopa Sul-Americana

▶️ Jogador revela por que recusou o Botafogo: ‘Não tem técnico’

Depois da conquista do Brasileirão e Libertadores em 2024, a diretoria planejou a chegada de oito reforços para esta primeira janela de mercado brasileiro. Internamente, o primeiro período de contratações seria para encorpar e montar o elenco, enquanto a janela de meio do ano será apenas para corrigir necessidades do grupo/ treinador, e reposições.

Saídas

O Glorioso mapeou jogadores para suprir as lacunas deixadas pelas saídas o elenco. Ao todo, 15 jogadores deixaram o clube: os goleiros Gatito Fernández (anunciado pelo Cerro Porteño) e Lucas Barreto, os zagueiros Adryelson (que volta ao Lyon), Pablo (devolvido ao Flamengo) e Lucas Halter (rumo ao Vitória), os laterais Rafael (que se aposentou) e Marçal, o volante Tchê Tchê e o meia Óscar Romero. Além deles, Eduardo, Thiago Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Carlos Alberto também já deixaram o clube.

continua após a publicidade

Alto investimento

Assim, a SAF buscou posições estratégicas para repor no elenco. Com as contratações, o clube carioca foi o primeiro do futebol brasileiro a superar valor de R$ 300 milhões em reforços nesta janela. Confira os valores:

✅ Nathan Fernandes - R$ 57,3 mi

✅ Rwan Cruz - R$ 48,3 mi

✅ Jair Cunha - R$ 89 mi

✅ Jeffinho - R$ 33,9 mi

✅ Kauan Lindes - R$ 1 mi

✅ Artur - R$ 62 mi

✅ Léo Linck - R$ 10,8 mi

✅ Santiago Rodríguez - R$ 79,9 milhões,

continua após a publicidade

Além dos oito que chegaram neste primeiro momento, o Botafogo ainda acertou a compra do volante Wendel, junto ao Zenit, que chega na janela de junho, para a disputa do Mundial de Clubes. Com o clube russo, Artur foi liberado de imediato para se juntar ao elenco alvinegro e foi o primeiro jogador anunciado.

Negociações frustradas

Um dos primeiros nomes que surgiu no mercado do Glorioso, ainda em 2024, foi o meia Bitello. As negociações se arrastaram até este mês, mas o Dínamo de Moscou dificultou as tratativas, apesar do desejo do jogador de defender o Alvinegro. O Botafogo fez quatro investidas pelo atleta, a última delas, envolvendo um valor financeiro em torno de R$ 113 milhões.

Mesmo após um acerto de valores, a verba que seria paga de entrada foi um entrave nas conversas. Dos 18 milhões de euros oferecidos, o Glorioso sinalizou que pagaria 2,5 milhões de euros de entrada. Os russos, no entanto, consideraram a quantia baixa e exigiram 10 milhões de euros. O prazo estipulado entre as partes para chegar a um desfecho da negociação se encerrou ao fim de janeiro.

O atacante argentino Benjamín Rollheiser também foi um desejo frustrado. O Botafogo estava encaminhado com o jogador, mas para avanço nas tratativas, era necessário o aval de John Textor, que tinha o desejo de fechar as negociações pessoalmente, após retornar de viagem de negócios em Riade, na Arábia Saudita. A demora nas tratativas deu vantagem ao Santos, que fechou o negócio.

Por fim, o meia Iker Muniain, do San Lorenzo, rejeitou as investidas do clube carioca, e decidiu permanecer no futebol argentino, onde conquistou o carinhos dos torcedores.

Busca por um técnico

Apesar de já ter fechado as oito contratações esperadas nesta janela de transferências, a SAF ainda tem a pendência de um técnico para a temporada. A expectativa de John Textor, que tem centralizado a busca por um comandante, é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

Nomes como André Jardine, Vasco Matos e Roberto Mancini foram ouvidos pelo norte-americano. Mas, ainda não há um prazo estipulado para anunciar o novo comandante. Por hora, o interino Cláudio Caçapa assume o elenco principal até que o anúncio do novo treinador seja feito.

O time comandando por Cláudio Caçapa volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quinta-feira da semana que vem (27), no Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo