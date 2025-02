O Botafogo apresentou, nesta terça-feira (18), no estádio Nilton Santos, o atacante Rwan Cruz, ex-atacante do Ludogorets, da Bulgária, com passagens por Vasco e Santos no futebol brasileiro. Anunciado como o quinto reforço desta janela de transferências, o jogador falou sobre suas expectativas para a temporada do Glorioso e suas principais características.

– Um dos momentos mais importantes da minha vida. Vestir a camisa do Botafogo hoje em dia eu acho que é o sonho de muita gente. E, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de estar vestindo. E eu estou muito feliz. Eu quero continuar dando alegria à torcida, juntar mesmo com os meus companheiros. E eu tenho certeza que será um ano maravilhoso.

O Alvinegro vai adquiriu100% dos direitos econômicos do atleta de maneira parcelada e quitará o valor durante os anos. É um modelo de negócio que tem sido favorável para a SAF em grandes contratações.

Rwan Cruz estreou pelo Glorioso, no último sábado (15), no empate contra o Boavista, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. O atacante falou sobre sua estreia como titular e a responsabilidade de substituir Tiquinho Soares.

– A estreia, claro, é sempre um friozinho na barriga, um nervosismo. Mas estou muito feliz por ter minha estreia, vestir essa camisa maravilhosa. E em questão do Tiquinho, um jogador que eu também particularmente admiro muito. Um jogador que eu sou fã, sei das qualidades dele. (1:25) Eu estou muito feliz e tenho certeza que estou capacitado pra estar aqui no Botafogo

Rwan Cruz falou sobre suas expectativas de carreira no Alvinegro e frisou que busca ganhar títulos com o clube. Além disso, falou sobre a experiência com Claudio Caçapa como técnico.

– Bom, eu acabei de chegar aqui no Botafogo, meus primeiros planos são estar aqui e ajudar o time a ganhar, continuar ganhando títulos, acho que esse é o primeiro pensamento que puxou na minha cabeça. Pensar de até virar um ídolo aqui. E em questão de treinador, cara, eu tive um pouco de estar treinando agora, a experiência com o Caçapa, ele está me ajudando bastante, mas em questão do novo treinador, a questão da diretoria vai ajudar isso.

Nesta terça-feira, o Botafogo encaminhou a contratação do treinador português Vasco Matos. Dono da SAF do Alvinegro, John Textor comunicou aos portugueses que irá pagar a multa do comandante e o Glorioso discute questões contratuais com o futuro treinador.

O time comandando por Cláudio Caçapa volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na quinta-feira da semana que vem (27), no Nilton Santos.

