Braune é sincero sobre realidade do Botafogo no Mundial de Clubes: ‘Mostrar dignidade’

Faltam apenas dois dias para o início do Mundial de Clubes, que se inicia neste sábado (14), nos Estados Unidos. Ao todo, quatro times brasileiros estão na disputa do título inédito. Tratam-se de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Ao Lance!, o influenciador Daniel Braune, foi sincero ao prever a campanha do Glorioso.

Torcedor declarado do Alvinegro, o comunicador manteve os pés no chão para falar sobre as expectativas com o resultado esportivo no Mundial. Braune destacou que a presença de PSG e Atlético de Madrid no mesmo grupo torna a classificação do Botafogo as oitavas de final improvável. Apesar disso, ele pediu dignidade ao elenco.

- As chances são remotas. Podemos ser modestos ao falarmos sobre isso, por conta do grupo… Qualquer clube brasileiro que caísse no grupo com Paris Saint Germain e Atlético de Madrid, seria postulante a ficar em terceiro lugar. Acho que isso deixa até um ambiente mais leve para o Botafogo, para ter dignidade - inciou o comunicador, antes de completar.

- Acredito que a palavra seja essa. O Botafogo entra na fase de grupos em busca de dignidade. Buscou uma vaga em segundo lugar, seria algo heroico. Algo histórico, pela disparidade de investimento em comparação aos clubes europeus. Um terceiro lugar, dentro desse contexto, não seria um problema. O que para Flamengo, Palmeiras e Fluminense, talvez seria um problema - concluiu.

Botafogo no Mundial de Clubes

Diante de um grupo difícil, o Botafogo estreia no Mundial de Clubes contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. O confronto entre as equipes acontece neste domingo (15), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

As partidas contra PSG e Atlético de Madrid, clubes citados por Braune, acontecem respectivamente nos dias 19 e 23 de junho. Enquanto o torneio não começa, a delegação do Botafogo se encontra na cidade de Santa Bárbara, na Califórnia.