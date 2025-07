Botafogo mantém controle e não repete erros em casa

Desta vez sem titubear no segundo tempo, o Botafogo fez seu papel e abriu vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 com gols de Álvaro Montoro e Alexander Barboza. Mesmo padrão, segurança, consistência e em noite mais sólida nesta terça-feira (29).

A vaga será decidida na próxima quarta-feira (6/8), em Bragança Paulita, no Municipal Cicero de Souza Marques. Com o resultado, a equipe comandada por Davide Ancelotti pode perder por até um gol de diferença para avançar.

Como foi o jogo?

Apesar do início abaixo, com o Massa Bruta tendo as melhores oportunidades aproveitando Lucas Barbosa e Isidro Pitta, aos poucos, foi encaixando o jogo alvinegro. O retorno de Artur após quadro gripal aumentou o nível do lado direito de ataque, e, com Vitinho, as coisas começaram a fluir.

Foram ao menos três bons lances pelo corredor antes da abertura do placar na mesma trama: do atacante para o lateral, em profundidade, e assistência para a conclusão perfeita de Álvaro Montoro aos 16 minutos do primeiro tempo. Velocidade, inteligência e entrosamento.

Álvaro Montoro foi um dos destaques do Botafogo contra o RB Bragantino (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Transição do Botafogo funciona

O Botafogo cresceu e, mesmo com o equilíbrio das ações, conseguiu ampliar com um de seus pilares e muito dentro da proposta. Alexander Barboza deu lindo bote na defesa e arrancou para o ataque. Na transição, superioridade alvinegra em seis contra quatro no terço final. Cuiabano levantou na medida e o próprio zagueiro cabeceou para tirar de Cleiton.

Outras chances apareceram dentro deste modelo, saindo em velocidade para aproveitar os espaços. O Bragantino, do técnico Fernando Seabra, mostrou-se desorganizado e pouco agressivo.

Controle das ações

Diferente das partidas contra Vitória e Corinthians, em que teve queda brusca de rendimento em relação à etapa inicial, o Glorioso segurou e valorizou o resultado construído. As oportunidades apareceram, principalmente em contra-ataque, mas Cleiton fez boas defesas em tentativas de Arthur Cabral e Nathan Fernandes.

O setor de meio-campo teve mais participação e fez a bola correr. Marlon Freitas com suas inversões e Newton na saída para o jogo e combate, mantiveram a dinâmica. Até foi um jogo para sair com melhor vantagem, tendo em vista o volume alto criado, mas o 2 a 0 foi justo no Nilton Santos.