Artur Jorge revela que recusou proposta de clube do Brasileirão

Campeão do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores em 2024, Artur Jorge está desde o início da temporada no Al-Rayyan, do Catar, mas já projeta seu retorno ao futebol brasileiro. O técnico ex-Botafogo revelou que recusou propostas de clubes do país e que tem vontade de voltar.

- O meu projeto de carreira, e eu gosto de planejar as minhas coisas, nem sempre correm, mas há uma ideia, há um plano, e o meu plano passa por… Aliás, eu já tive oportunidade de voltar ao Brasil. Estes seis meses que lá estou, já tive oportunidade diretamente de poder voltar para cá, para o Brasil. E não o fiz, porque entendo que agora o meu projeto passa por aquilo que é complementar e completar aquilo que me foi proposto. Foi proposta da Série A. E nesta altura, eu já o disse, e disse logo na minha saída, que o meu projeto passaria também por voltar ao Brasil - disse, em participação no podcast "Conta & Manda".

No Brasil, Artur Jorge entrou em evidência pela mágica temporada de 2024, à frente do encantador Botafogo, que atropelou seus adversários. O português foi contratado me abril do ano em questão, após destaque pelo Braga.

O futebol português, apesar de ser seu berço, não é prioridade. Em relação ao nível de competitividade e briga por troféus, o técnico enxerga que o Brasil pode entregar mais.

- Eu já disse que, inclusive, para Portugal, voltaria só para treinar em três clubes, que são os três clubes que competem por títulos lá. Também já tive oportunidade, porque para mim não é questão mais importante de um dólar ou um título. Eu prefiro um título - destacou.