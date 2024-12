Textor comenta interesse de clubes europeus em Artur Jorge, do Botafogo

Com o sucesso do Botafogo após o título inédito da Libertadores, ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1 no Monumental de Núñez, o técnico Artur Jorge tem despertado o interesse de clubes ao redor do mundo, sobretudo no mercado europeu. Em entrevista após o sorteio dos grupos do Mundial de 2025, o dono da SAF alvinegra, John Textor, abriu o jogo sobre as propostas:

Em busca do título, Botafogo pode atingir marca histórica no Brasileirão

- Ele provavelmente tem recebido ofertas há um tempo, não é novidade para mim. Acontece no meio do ano. Claro que aumenta. Ele está fazendo um trabalho incrivelmente bom. E veja o que nós fizemos. Então ele será um alvo. Ele é bonito, engraçado, apaixonado e um grande treinador. A temporada nem acabou, temos um jogo esse fim de semana. Eu e ele não falamos sobre isso ainda. Vamos falar, certamente, depois de domingo.

Com contrato até dezembro de 2025, o português recebeu propostas do exterior após excelente temporada no Brasil. Segundo apuração do Lance!, o comandante tem recebido sondagens de clubes da Europa há semanas. Já houve consultas da Espanha, França, Inglaterra e até mesmo do mundo árabe.

Artur Jorge não pensa em deixar o Botafogo no momento. Ele está feliz, focado e motivado. Porém, como tudo no futebol, nunca se sabe o que pode surgir daqui a uma semana ou um ano. Atualmente, o clube carioca gasta cerca de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19,2 milhões na cotação atual) por ano com a comissão técnica.

- É claro (quer a permanência), eu o amo, ele é maravilhoso. Ele vai ter ofertas, ele vai ter que decidir quanto tempo vai querer ficar no Brasil. Os torcedores o amam, eu sei que ele gosta de liderar esse time. Assim como o Luís Castro. Luís Castro estava muito feliz. Às vezes o dinheiro chama. No caso do Luís, ele estava não no fim da carreira. Mas já tinha uma longa carreira. E fazia muito sentido para ele sair. Acho que o caso do Artur é diferente. Sei que ele se sente muito bem com o construiu e espero que possamos mantê-lo - completou.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, em partida contra o Inter, pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Botafogo

O Botafogo conheceu, nesta quinta-feira (5), os seus primeiros adversários no Mundial de Clubes 2025. Em sorteio em Miami, nos Estados Unidos, ficou definido que o Glorioso integra o Grupo B e terá Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA) pela frente.

A competição da Fifa, que também acontecerá no país norte-americano, será entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Ela será disputada como nos moldes antigos da Copa do Mundo, com cada time jogando três vezes na primeira fase. Assim, os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas. O mata-mata será em jogo único.