O Botafogo venceu o Internacional, por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol de Savarino, aos quatro minutos. Por quase duas horas, o Glorioso estava confirmando o título do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência. Mas, o Palmeiras virou sobre o Cruzeiro nos minutos finais e interrompeu a festa alvinegra. Agora, a decisão vai ficar para a última rodada do campeonato, neste domingo (8).

Após a partida, o zagueiro Alexander Barboza falou sobre o desgaste dos atletas para disputar mais uma decisão depois de conquistar o título da Libertadores, contra o Atlético-MG, no último sábado (30). O argentino respondeu o que pesa mais para os atletas: o físico ou o psicológico:

– Os dois, os dois. Tem que estar preparado fisicamente e mentalmente também. Há 20 jogos, contra o Palmeiras, a final (da Libertadores, hoje, e o próximo jogo também. São jogos que, se mentalmente, não estiver forte, pode ser muito complicado, muito difícil. Mas, esse time está bem, esse time briga, gosta de brigar, gosta de jogar. E como hoje, quando não pudemos jogar, não conseguimos jogar, o time tem que estar junto, pra correr. E as coisas vão acontecer com a gente.

Ao fim do primeiro tempo, Barboza levou cartão amarelo depois de uma entrada em Bruno Gomes. Como estava pendurado, o zagueiro está fora do jogo decisivo na última rodada. Artur Jorge terá 'dor de cabeça' para escalar a defesa para a partida, já que também não pode contar com Bastos, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. O camisa 20 lamentou a suspensão.

– Parei, parei (para pensar), quando eu tomei amarelo. Foi uma jogada que, se eu não corto, não corto a jogada alí, o cara mete na frente e entra na área. Então, lamentavelmente, o próximo jogo vai ver de fora. Eu não gosto nada, nada, sofro muito. Mas, não tenho outra coisa que fazer e confio em meus companheiros, que eles vão fazer o melhor pra que a taça seja nossa.

O Botafogo encara o São Paulo, no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

