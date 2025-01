Supercopa Rei: Botafogo tem ‘tudo mapeado’ para encarar o Flamengo

No discurso, o técnico interino do Botafogo, Carlos Leiria, fez questão de enfatizar que seu pensamento é “jogo a jogo”. Na prática, porém, a comissão técnica do time trabalha há dias analisando como joga o Flamengo e qual o melhor caminho para sair com a vitória na Supercopa Rei, cuja decisão entre os dois times acontece neste domingo (2 de fevereiro) em Belém, no Pará.

Como não poderia deixar de ser, Leiria foi indagado sobre o jogo com o rubro-negro logo após a vitória por 2 a 1 no clássico com o Fluminense, na quarta-feira (29), no estádio Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Primeiro, o técnico do Botafogo disse que o pensamento até então estava voltado apenas para o duelo com o tricolor. Mas admitiu que o Flamengo já vinha sendo estudado e que a comissão técnica estava debruçada sobre a decisão da Supercopa Rei.

— Nós temos um departamento que já tem tudo do Flamengo mapeado — afirmou Carlos Leiria.

— A análise já foi feita sobre a equipe do Flamengo. Agora é encontrar a melhor estratégia para que a gente possa ser superior ao Flamengo, e que essa superioridade possa nos dar o título no domingo — acrescentou o interino do Botafogo.

Artur deve ser a novidade do Botafogo na Supercopa Rei

Diante do Fluminense, Carlos Leiria surpreendeu e escalou Rafael Lobato entre os titulares do ataque. No domingo, a tendência é que Artur ganhe a vaga na frente.

Isso porque o jogador, contratado junto ao Zenit e apresentado esta semana, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nessa quinta-feira (30). Assim, ele está apto a entrar em campo. O jogador treinou normalmente com o grupo nos últimos dias e se diz ansioso pela partida.

