Zagueiro do Botafogo sobre a Supercopa Rei: ‘Temos que ganhar’

Após a vitória por 2 a 1 no clássico com o Fluminense, o zagueiro Alexander Barboza projetou a decisão da Supercopa Rei e disse que o Botafogo "não tem outra opção" a não ser superar o Flamengo no próximo domingo (2 de fevereiro). Mas o defensor reconheceu que o duelo no Mangueirão será difícil.

— Um jogo decisivo, uma final, vale uma taça. Temos que ganhar, não tem outra opção. Mas sabemos que teremos pela frente um rival muito forte também, que se preparou e tem muitos jogadores de qualidade.

Alexander Barboza vibrou pela vitória sobre o Fluminense, e lembrou as dificuldades e enfrentadas pelo grupo de jogadores na preparação para este início de temporada. O Botafogo ainda não definiu o técnico da equipe principal, e por isso o treinamentos eram comandados por Carlos Leiria, que dirigiu o time alternativa. O elenco durante as atividades também era curto.

— Trabalhamos muito com poucos jogadores, porque os mais jovens estavam no Carioca. Então éramos apenas nós de profissionais. Os trabalhos eram quase sempre os mesmos — recordou o zagueiro do Botafogo.

Barboza sobre 1º jogo do Botafogo: 'Importante ganhar'

Ainda assim, Alexander Barboza avaliou como positiva a preparação do time. Para ele, o resultado dessa quarta-feira serve como demonstração do potencial do time para a decisão da Supercopa Rei.

— Trabalhamos muito para melhorar. Acho que nessa primeira semana, o primeiro jogo, deu certo. Um jogo difícil, um clássico, era importante ganhar. E conseguimos.