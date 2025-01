Globo planeja programa especial para transmissão da Supercopa Rei

A Globo prepara produções ao vivo para transmitir a final da Supercopa Rei diretamente do local do evento. Para este ano, a decisão do torneio nacional acontecerá em Belém, no Pará, entre Flamengo e Botafogo, às 16h, no Estádio Mangueirão.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Flamengo: por qual razão a Supercopa Rei será em Belém?

➡️ Árbitro escolhido para final da Supercopa Rei revolta torcida de Botafogo e Flamengo

A emissora irá realizar partes da edição do "Esporte Espetacular" diretamente do palco da final. A atração servirá como uma espécie de pré-jogo da decisão da Supercopa Rei. A apresentadora Bárbara Coelho e o ex-jogador Roger Flores serão os responsáveis por conduzir as ações no Pará, enquanto Tiago Medeiros, ficará nos estúdios do Rio de Janeiro.

A realização especial do "Esporte Espetacular" é apenas uma das atrações da Globo para o evento. A emissora também irá promover um show da cantora Joelma durante o intervalo da partida. O nome da cantora foi selecionado por conta da forte identificação com a cultura local.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Final da Supercopa Rei

Em campo, Botafogo e Flamengo decidem a taça. O Alvinegro chegou a decisão após se consagrar campeão do Brasileirão do ano passado. Por outro lado, o Rubro-Negro alcançou a final devido ao título da Copa do Brasil de 2024.

A Supercopa voltou a ser disputada no formato atual em 2020. Já foram quatro edições do torneio, que na temporada passada passou a ser chamdo de Supercopa Rei, em homenagem a Pelé. A Globo detém os direitos de transmissões do evento com exclusividade até 2027.

continua após a publicidade