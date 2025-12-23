Estilo ofensivo e novo esquema tático: o que esperar de Anselmi no Botafogo

Conteúdo Especial

Novo técnico do Botafogo, Martín Anselmi impressionou John Textor e promete mudanças profundas no estilo da equipe. O argentino chega com um modelo de jogo ofensivo, marcado por variações táticas. O Lance! detalha o que esperar do trabalho do novo comandante alvinegro.

Livre no mercado desde junho, após deixar o FC Porto, o treinador argentino é visto como um perfil capaz de implementar rapidamente princípios claros, com adaptações jogo a jogo. O estilo tem como base a pressão alta, ajustável ao adversário, e forte participação do sistema defensivo na construção.

A principal marca do trabalho de Anselmi é a leitura do adversário para definir como e onde pressionar. Em contextos de bloco alto, suas equipes alternam estruturas com linha de cinco defensores e dois ou três homens à frente, formando desenhos como 5-2-3 ou 5-3-2, diferente do que Davide Ancelotti e outros técnicos recentes aplicavam no Botafogo.

A ideia do jogo do argentino é fechar o centro do campo, induzir a saída pelos lados e atacar o portador da bola com saltos coordenados de meio-campistas, mantendo um jogador de cobertura para proteger o espaço entre linhas. Essa pressão pode ser intensa e vertical, com distância maior entre os blocos, compensada por avanços pontuais de defensores para encurtar o campo.

Em bloco médio e baixo, o padrão tende a se estabilizar em um 5-4-1, independentemente do adversário. Os pontas se aproximam dos meio-campistas para dificultar jogadas do adversário por dentro, enquanto os laterais assumem duelos individuais pelos lados. Nesse cenário, um dos zagueiros é estimulado a sair da linha para auxiliar o corredor, preservando igualdade numérica e mantendo a estrutura defensiva.

Na saída de bola, o modelo é flexível. A construção parte de uma linha de três, mas se transforma rapidamente conforme a pressão rival: 4-3-3 ou até um 4-4-3, em estruturas com o goleiro participando da construção. O papel do goleiro é central para a progressão curta, com decisões entre acelerar o passe sob pressão ou conduzir para atrair o rival quando há espaço. A tendência é de evolução na rotatividade da bola, com risco calculado para gerar superioridade em zonas mais altas.

No terço final, Anselmi prioriza ocupação de área e presença numerosa em cruzamentos, com quatro ou mais jogadores atacando a última linha. As dinâmicas ofensivas variam conforme as características do elenco: há espaço para meias entre linhas, pontas dando largura ou laterais atacando profundidade. A busca é por imprevisibilidade, alternando apoios no pé e movimentos em ruptura para evitar encaixes defensivos.

A adaptação constante é outro ponto do trabalho. O novo treinador do Botafogo já demonstrou disposição para alterar funções e estruturas de um jogo para o outro, sem abandonar os princípios defensivos em bloco médio e baixo. Esse ajuste inclui trocas de posição na primeira linha de construção e diferentes formas de iniciar a pressão.

A negociação de Anselmi e Botafogo

O Botafogo anunciou a contratação de Anselmi na noite de segunda-feira. As partes chegaram a um acordo por um vínculo válido por duas temporadas após a entrevista feita com John Textor, conforme apurou o Lance!.

Martín Anselmi é um nome que já havia entrado em pauta na SAF no início de 2025, logo após a saída de Artur Jorge — que tem o mesmo empresário do argentino. Desta vez, o espaço entre interesse e conversas foi curto, com a SAF tendo pressa para acertar.

O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025.

Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.

