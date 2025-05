Força e união: Botafogo mantém vivo o sonho do bi da Libertadores

O Botafogo fez o dever de casa no Nilton Santos, venceu a Universidad de Chile pelo placar de 1 a 0 e avançou às oitavas de final da Libertadores. O roteiro separado pela competição continental foi mais um daqueles especiais, que o torcedor alvinegro está acostumado.

continua após a publicidade

Isso porque aos 27 minutos da primeira etapa, o jovem Jair deu entrada dura em Aránguiz e foi expulso. Na zaga, apenas Alexander Barboza de ofício e Renato Paiva não substituiu. Optou por Gregore recuado e foi assim para cima dos chilenos.

A história se repetiu, e uma cena passou pela cabeça dos alvinegros. Após o cartão vermelho, Marlon Freitas reuniu os jogadores no centro do gramado, como líder que é. Ele já havia feito isso em 2024, na grande final da Libertadores em Buenos Aires, após a expulsão de Gregore.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Gregore cumpre bem o papel

Deslocado para a zaga ao lado de Barboza, Gregore teve atuação daquelas especiais. O volante, muito marcado pela saída precoce do duelo com o Atlético-MG no Monumental de Núnez, assumiu a responsabilidade e foi um dos destaques contra a Universidad de Chile.

Gregore foi um dos destaques do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O gol de Igor Jesus, marcado aos 37 minutos, arrancou do torcedor o grito em forma de desabafo. Um time pronto, confiante e que mostrou mais uma vez ser uma força a ser batida no mata-mata da competição continental. Aos poucos, o novo trabalho vai encaixando e dando ótimos sinais.

continua após a publicidade

Força e superação. Assim o Botafogo vai levando em mais uma campanha da Libertadores. Com 12 pontos, o time comandado por Renato Paiva avançou na segunda colocação do Grupo A, que teve o Estudiantes (ARG) como líder. O sonho do bicampeonato segue vivo.