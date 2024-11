A camisa I do PSG na temporada 2017/2018 foi marcada por quatro conquistas: Ligue 1, Copa da França, Super Taça da França e Taça da Liga da França. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos do seu clube, a camiseta foi marca de um ano lendário na história dos Les Parisiens. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje de gala parisiense.

PSG 2017/2018: rei da França!

Essa foi a primeira temporada do Neymar, pelo clube francês. Na Ligue 1, o PSG foi campeão, com 93 pontos - 13 pontos a frente do segundo colocado, Mônaco. Na Copa da França, o clube parisiense derrotou o Les Herbies por 2 a 0. Os outros dos títulos vieram nas seguintes competições: Super Taça da França e Taça da Liga da França.

Neymar comemorando com Cavani, seu gol sobre o Montpellier (Foto: Reprodução)

O craque brasileiro marcou 28 gols e deu 16 assistências, em 30 jogos disputados. A temporada de Neymar foi coroada com o prêmio de melhor jogador da Ligue 1 de 2017/2018.

Time do PSG em 2017: Aréola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembé, Kurzawa; Lo Celso, Rabiot, Verrati; Mbappé, Neymar Jr. e Cavani (Técnico: Unai Emery)

🔰 TIME: PSG

📆 ANO: 2017

🔢 NÚMERO: 10

⚽ NOME: Neymar JR