Savarino é o jogador do Botafogo com mais participações em gols no Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 13:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Camisa 10 e um dos destaques do Botafogo na temporada, Savarino também tem dado show nos números. Decisivo contra o Athletico-PR, o venezuelano alcançou uma marca importante pelo Glorioso no ano: é o jogador da equipe com mais participações em gols no Brasileirão.

De acordo com o SofaScore, Savarino participou de nove gols do Glorioso, com cinco assistências e quatro gols. Além disso, é o atleta da equipe com mais finalizações, com 19. O jogador tem a segunda maior nota média do time na plataforma, com (7,23).

O que o Botafogo precisa fazer para ser campeão brasileiro?

Segundo especialistas, a pontuação 'mágica' para confirmar o título brasileiro seria 74 pontos. Hoje, o Glorioso tem 60, enquanto o Palmeiras tem 57. Ambos se enfrentam na 36ª rodada em partida que pode ser uma 'final antecipada' do campeonato.

Com nove partidas restantes, o Botafogo precisaria de, pelo menos, mais 14 pontos. Isso quer dizer vencer cinco, ou vencer quatro e empatar dois. Além disso, é necessário ficar de olho do desempenho do rival Palmeiras.