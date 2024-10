Jogadores com mais jogos pelo Botafogo: veja o top 10 da história

Nilton Santos é o atleta com mais jogos pelo Botafogo na história. (Foto: Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 05:27 • São Paulo

O Botafogo de Futebol e Regatas é conhecido por sua tradição e por ter revelado grandes craques que marcaram o futebol brasileiro. Alguns jogadores, no entanto, se destacaram pelo número de partidas disputadas, consolidando-se entre aqueles com mais jogos pelo Botafogo. Vamos conhecer os atletas que mais representaram o Glorioso e suas contribuições para o clube.

Mais jogos pelo Botafogo

1. Nilton Santos – 721 jogos

Nilton Santos, conhecido como a "Enciclopédia do Futebol", é o recordista de mais jogos pelo Botafogo, com 721 partidas. Defendendo o clube de 1948 a 1964, ele foi um dos maiores laterais da história do futebol mundial, marcando época pelo Botafogo e pela Seleção Brasileira. Sua lealdade ao clube o torna uma lenda imortal do Glorioso.

2. Garrincha – 610 jogos

Garrincha, o "Anjo das Pernas Tortas", é uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro. Com 610 partidas pelo Botafogo entre 1953 e 1965, ele encantou o mundo com seus dribles e sua genialidade. Garrincha é considerado um dos maiores jogadores da história e é um ídolo eterno do clube.

3. Jefferson e Waltencir – 457 jogos

Jefferson, o goleiro que conquistou o coração da torcida botafoguense, defendeu o clube em 457 jogos entre 2003 e 2018. Ele é lembrado por suas defesas espetaculares e por seu amor ao Botafogo. Empatado com Jefferson, Waltencir, um defensor sólido dos anos 60 e 70, também soma 457 partidas, sendo uma peça fundamental na defesa do Glorioso.

4. Manga – 442 jogos

Manga foi o goleiro do Botafogo entre 1959 e 1968, com 442 jogos. Conhecido por sua presença intimidadora e suas grandes defesas, Manga é um dos maiores ídolos do clube e um dos mais lembrados por sua garra e técnica.

5. Carlos Roberto – 440 jogos

Carlos Roberto atuou como volante e é um dos jogadores com mais jogos pelo Botafogo, totalizando 440 partidas entre 1967 e 1976. Sua habilidade em proteger a defesa e controlar o meio-campo fez dele um dos mais importantes jogadores do clube durante sua passagem.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Botafogo

6. Quarentinha – 438 partidas

Quarentinha, o artilheiro do Botafogo nos anos 50 e 60, disputou 438 jogos e marcou 306 gols. Ele é o maior goleador da história do clube, conhecido por sua precisão e força nos chutes. Quarentinha é uma lenda na galeria de ídolos botafoguenses.

7. Geninho – 425 partidas

Geninho, que jogou de 1940 a 1954, participou de 425 jogos pelo Botafogo. Ele era um defensor versátil e é lembrado por sua lealdade ao clube e sua dedicação em campo.

8. Jairzinho – 412 partidas

Jairzinho, o "Furacão da Copa", fez 412 jogos pelo Botafogo em duas passagens pelo clube. Conhecido por sua força física e habilidade no ataque, Jairzinho é um dos grandes ídolos do Botafogo e da Seleção Brasileira, sendo o único a marcar em todas as partidas de uma Copa do Mundo.

9. Wagner – 410 partidas

Wagner, que atuou entre 1993 e 2002, jogou 410 partidas pelo Botafogo. Ele era um zagueiro conhecido por sua consistência defensiva e se tornou uma figura querida pela torcida alvinegra.

Esses jogadores representam o Botafogo com orgulho e paixão, deixando um legado de dedicação e conquistas.