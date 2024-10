Botafogo pode ter ‘dor de cabeça’ com jogadores convocados na Data Fifa

Botafogo teve sete jogadores convocados (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 07/10/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo entra na reta final da temporada com chances de título no Brasileirão e na Libertadores. Nesse momento, a pausa para a Data Fifa, pode ser essencial para determinar como os times aproveitam esse tempo de descanso e treinamento para as partidas decisivas. O Alvinegro, porém, tem número recorde de convocados e pode não ter o tempo desejado com algumas de suas principais peças do elenco.

➡️ Botafogo foi campeão brasileiro na última vez que dupla de ataque foi convocada

No total, o Glorioso teve sete jogadores convocados por suas seleções. São eles: Igor Jesus, Alex Telles e Luiz Henrique, pela Seleção Brasileira; Bastos, por Angola; Thiago Almada, pela Argentina; Savarino, pela Venezuela; e Gatito Fernández, convocado pelo Paraguai. Entre todos esses, somente Gatito não é titular.

A pausa nos compromissos do clube, que poderia ser positiva, se torna um risco. O afunilamento da temporada, com a alta demanda física e mental de jogos decisivos vai exigir muita entrega de jogadores que estarão também a serviço de seus países.

Thiago Almada, do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Todos os atletas chamados terão dois compromissos com suas respectivas seleções. Resta ao torcedor alvinegro torcer para que nenhum deles se machuque ou se desgaste com os jogos internacionais. Além disso, esperar também que o tempo perdido de treinamento não afete o entrosamento do time de Artur Jorge.