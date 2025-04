Savarino deve estampar ‘bandeirão’ da torcida do Botafogo

Grupo que organiza as festas nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos, o "Movimento Ninguém Ama Como A Gente" anunciou que organiza uma homenagem a Savarino, um dos grandes nomes da história recente do Botafogo. O camisa dez do Glorioso deve ganhar um bandeirão, produzido com ajuda de torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A ideia é de fazer um material para mosaicos 3D, deixando a estrutura para outras festas em jogos durante a temporada. A meta para confecção é de R$ 16 mil, e torcedores podem colaborar através via PIX para a chave [email protected].

- Foram incontáveis os comentários para termos em nossa arquibancada um bandeirão de homenagem para nosso ídolo e craque, Savarino. É com muita alegria que anunciamos hoje a campanha de arrecadação para o bandeirão especial em homenagem ao nosso camisa 10, campeão da Libertadores e do Brasileiro, marcado em nossa história e que escolheu continuar com a Nossa Gente - escreveu o "Movimento Ninguém Ama Como A Gente".

continua após a publicidade

Vitória em clássico dá ao Botafogo semana de ‘descanso emocional’

Savarino chegou ao Botafogo no início de 2024 como grande aposta do departamento de análise de mercado e foi um dos astros das campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ao todo, são 70 jogos com a camisa alvinegra, 17 gols marcados e 16 assistências.

Em 2025, outros dois jogadores da história recente do Botafogo receberam homenagens e entraram para o bandeirão de ídolos: Luiz Henrique, atualmente no Zenit, da Rússia, e o capitão Marlon Freitas.