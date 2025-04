Vitória em clássico dá ao Botafogo semana de ‘descanso emocional’

Mais do que afastar a crise que se instalava em General Severiano, a vitória do Botafogo sobre o Fluminense no sábado (26), com bom futebol, trouxe um alívio para a comissão técnica alvinegra. Após a partida, o técnico Renato Paiva falou sobre a preocupação no aspecto emocional dos jogadores, que precisam encarar uma sequência de partidas por competições diferentes ao mesmo tempo que têm de lidar com os (maus) resultados em campo.

continua após a publicidade

➡️Marlon Freitas defende trabalho de Renato Paiva no Botafogo: ‘Estamos entendendo’

— Normalmente nós nos concentramos no cansaço físico, e o cansaço mais grave e mais perigoso é o cerebral. É aquele periférico. É aquele cansaço que permite tomar boas ou más decisões, executar boas ou más decisões. E o jogo de futebol vive de boas e más decisões. E quem acerta mais normalmente ganha — declarou Paiva.

Vale lembrar que, depois de perder para o Estudiantes pela Libertadores na quarta-feira (23), e de vencer o Fluminense pelo Brasileirão no sábado (26), o Botafogo agora se prepara para enfrentar o Capital-DF por outra competição, a Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30). E o treinador comentou sobre o excesso de informações que os atletas precisam lidar ao encarar diferentes equipes por diferentes torneios.

continua após a publicidade

— O adversário é importante, o adversário tem nuances. Nós às vezes queremos passar aos jogadores, mas às vezes, dentro desse cansaço que eles têm, passar mais informação… Imagina um copo cheio, tu ainda vais querer colocar mais informação aqui e não dá. Só vai fazer mal — comparou o técnico do Botafogo.

— É uma gestão extraordinariamente difícil fazer isso, porque o cansaço físico tu consegues recuperar, com mais gelo, mais alongamento, mais uma corridinha e tal, não vai ao campo um dia ou dois, tranquilo. O mental é invisível e tu não consegues identificá-lo, mas sabes que ele está lá — considerou Renato Paiva.

continua após a publicidade

Paiva exalta resiliência de jogadores do Botafogo

É por causa disso que a vitória de sábado é vista pelo treinador como fundamental para além do crescimento na tabela de classificação do Brasileirão.

— Trabalhar em cima de vitórias é diferente de trabalhar em cima da fase que nós trazíamos. É mais complicado, podem aparecer as dúvidas, podem aparecer as desconfianças, e não apareceu nada disso, porque este grupo, de fato, é fantástico. Mesmo perdendo, eles sabiam porque perdiam — afirmou Renato Paiva.

— Trabalhar em cima de derrotas é mais desgastante, o perigo está no descrédito, no não acreditar, mas a equipe manteve-se serena, “revoltada”, com resiliência para combater o que estava a acontecer.