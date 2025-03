Botafogo e Palmeiras batem recordes, mas estão longe de patamar europeu

Botafogo e Palmeiras lideraram com sobra a lista de clubes que mais investiram na primeira janela de transferências do país em 2025. Os clubes quebraram recordes e fizeram contratações de peso para seus elencos, reforçando o cenário de hipervalorização do mercado da bola, que já domina o futebol europeu há algum tempo e agora chegou com força no país. O Palmeiras, por exemplo, fez suas três maiores contratações da história neste período. Por outro lado, as equipes do Brasil ainda não conseguem bater de frente com o poderio financeiro do velho continente.

No alviverde, foram quase 60 milhões de euros investidos em seis contratações, o que rende pouco menos de R$ 370 milhões na cotação atual. Do lado alvinegro, uma cifra ainda maior: 67 milhões de euros em contratações, o que representa R$ 393 milhões na conversão. Mas ao comparar com janelas feitas por clubes gigantes da Europa, esses são valores que não competem com o topo.

Artur foi uma das principaid contratações do Botafogo neste ano. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

É claro que existem exceções, como o próprio Barcelona e Real Madrid, que nesta última janela de 2024/25 investiram menos que os dois clubes brasileiros. O Real gastou 49 milhões de euros (R$ 299 milhões), enquanto o Barça investiu pouco mais de 57 mi de euros (R$ 352 mi).

Porém, no histórico recente, os dois times aplicaram valores que são mais que o dobro pago por Botafogo e Palmeiras nesta janela. Em 2023/34, o Real Madrid desembolsou quase 140 mi de euros, enquanto o Barcelona se reforçou pagando 158 mi de euros.

Ou seja, o montante de investimento certamente depende do momento vivido por cada equipe e qual o contexto de montagem de elenco ele se encontra. Enquanto os brasileiros chegam nos seus recordes contratação, gigantes europeus têm a capacidade de extrapolar esses valores com pouco esforço.

Comparação com a janela de inverno

A prova disso é o Manchester City, que investiu "pouco" em grandes contratações ao longo dos últimos anos, mas precisou corrigir a rota de uma temporada ruim neste ano e pagou o equivalente a R$ 1 bilhão em reforços na janela de inverno, considerada a mais fraca e menos valorizada da temporada europeia. Na janela de verão de 2024, o Chelsea chegou a pagar pouco mais de R$ 1,1 bi em um único período de contratações.

O zagueiro Vitor Reis foi uma das contratações do City e custou 37 milhões de euros (Foto: Reprodução/Instagram@mancity)

Outro exemplo de peso é o georgiano Kvaratskhelia, contratado pelo PSG junto ao Napoli. A equipe de Paris pagou ao time italiano 70 milhões de euros peo jogador, que foi destaque da Serie A no país nos últimos anos. O valor é maior do que a junção das contratações do Palmeiras ou do Botafogo nesta janela de começo de ano.

O cenário estabelecido pode ser visto com olhares mais positivos ou negativos a depender do ponto de vista. Em ano de Mundial de Clubes, que colocará frente a frente equipes brasileiras contra gigantes da Europa, é importante entender o abismo que há entre as finanças dos clubes, mas sem esquecer que, aos poucos, o futebol brasileiro tem caminhado rumo a um cenário de alta valorização do seu produto.