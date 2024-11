Libertadores: relembre o único jogo do Botafogo no Monumental de Núñez

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG, neste sábado (30), pela final da Libertadores, no estádio Monumental de Núñez. Essa será a segunda vez que o Alvinegro joga no histórico estádio do River Plate, em Buenos Aires. Relembre com o Lance! como foi a primeira vez do Glorioso no Monumental.

Botafogo no Monumental de Núñez

A única vez da história do Botafogo no Monumental de Núñez foi em 2007. O Glorioso e o River Plate se enfrentavam pela Copa Sul-Americana. A partida aconteceu no dia 27 de outubro, às 19h15.

O confronto foi válido pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, no Nilton Santos, o Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Joílson, aos 44 minutos do primeiro tempo. O time era treinado pelo Cuca e contava com nomes como Dodô, Jorge Henrique, Lúcio Flávio, Túlio Guerreiro, Zé Roberto e Renato Silva.

Na partida de volta, o Botafogo sofreu a virada no agregado, por 4 a 2, 4 a 3 no total, e acabou eliminado. O River seria eliminado posteriormente para o Arsenal de Sarandí, campeão daquela edição. Aquele time dos Millonarios tinha nomes como Falcão García, Alexis Sánchez, Marco Rubén e Belluschi.

No jogo da eliminação, Falcão fez um hat-trick e foi o cara da noite. O outro gol do River foi marcado por Andrés Rios. Quem anotou os gols no placar para o Botafogo foi Dodô e Lúcio Flávio. O confronto teve três expulsões. Zé Roberto e mais dois jogadores do time argentino - Ahumada e Lussenhoff - foram mais cedo para o vestiário.

