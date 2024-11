Denílson reprova postura de torcedores do Palmeiras em derrota para o Botafogo

Ex-jogador do Palmeiras, Denílson criticou a postura de parte dos torcedores na derrota para o Botafogo por 3 a 1, no Allianz Parque. Nos minutos finais do jogo da última terça-feira (26), alguns alviverdes xingaram o técnico Abel Ferreira, em atitude reprovada pelo comentarista do "Jogo Aberto".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O grito de "burro" para o Abel Ferreira é completamente desproporcional com aquilo que o Abel tem feito esses anos todos no Palmeiras. O Estevão sai mancando, o Abel não tirou por uma questão tática, tirou porque ele já estava esgotado. Era uma substituição necessária, só que o torcedor não enxerga isso e acaba xingando o Abel - disse Denílson.

Após o início dos gritos de burro, outra parte da torcida criticou os xingamentos, que foram abafados logo na sequência. O Palmeiras caiu para a segunda posição no Brasileirão, com três pontos a menos que o Botafogo. O Alviverde encara Cruzeiro e Fluminense nas últimas rodadas, enquanto o Alvinegro pega Internacional e São Paulo.