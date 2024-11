Programa da Globo provoca Palmeiras após derrota para o Botafogo; confira

O Botafogo venceu o Palmeiras na última terça-feira (26) na "final antecipada" do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Conhecido por brincar com os clubes nas redes sociais, o perfil do programa "Globo Rural" não perdoou o Alviverde após a derrota.

Logo após o apito final, o perfil do programa publicou uma matéria com o título: "Como fazer uma costelinha de porco recheada à pururuca". Na legenda, o Globo Rural escreveu: "Cuidado para não botar fogo na receita, hein", junto a um emoji de fogo.

Com a vitória por 3 a 1, o Botafogo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras. Gregore, Savarino e Adryelson marcaram os gols do Alvinegro, e Richard Ríos diminuiu para o Alviverde em São Paulo.

Nas duas últimas rodadas, o time de Artur Jorge encara Internacional e São Paulo, enquanto a equipe de Abel Ferreira pega Cruzeiro e Fluminense. Ambos com 65 pontos, Internacional e Fortaleza ainda têm chances matemáticas de título brasileiro.