Hulk e Luiz Henrique, respectivos destaques de Atlético-MG e Botafogo, se "uniram" para a final da Libertadores. Principais referências de suas equipes, os atacantes usarão a mesma chuteira, em ação promovida pela empresa de peças esportivas Adidas.

Cada um terá uma espécie de homenagem bordada em seu calçado. O forte camisa 7 do Galo terá "Hulk Paraíba" em sua chuteira, fazendo alusão às suas raízes, já que é natural de Campina Grande. Por outro lado, o ponta-direita do Glorioso jogará com o nome de um personagem, o "Pantera Negra", em seus pés, em referência à comemoração feita quando balança as redes adversárias.

No vídeo de divulgação da ação, os atletas pontuaram os sentimentos em relação à expectativa vivida nos dias prévios à decisão continental, que será realizada no sábado (30), às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG). Ambos encerraram a fala reiterando o desejo da "Glória Eterna", slogan da competição.

- Para mim, está sendo um sonho de criança. Eu sei da minha capacidade, sei da capacidade do nosso time, e se Deus quiser vamos sair campeões. Eu dou minha vida dentro de campo, o clube merece isso, nosso grupo merece isso. Que eu possa também botar o meu nome na história do clube. Acho que chegou o momento, e vamos buscar a glória - disse Luiz.

- Tive a oportunidade de disputar algumas finais importantes. É um sonho, uma obsessão, um desejo. Não poderia estar mais preparado. É uma final que requer muita concentração e foco. Não lutaremos sozinhos, lutaremos pela Massa, para que, se Deus quiser, consigamos conquistar esse título. Independente de como se ganha, o mais importante é ganhar. O que fica lembrado é o que ganha. Chegou o momento. Vamos buscar a glória - endossou Hulk.

Curiosamente, na última semana, os dois jogadores tiveram uma briga acalorada em jogo do Campeonato Brasileiro. Em partida realizada no Independência, nenhum dos times conseguiu tirar o zero do placar, e ao final da partida, o craque do Atlético-MG tirou satisfações com alguns adversários.

Na ocasião, Hulk revelou ao capitão Marlon Freitas e ao técnico Artur Jorge que Luiz Henrique havia diminuído o Atlético com frases como "vocês são uma m***", e devolveu afirmando que o jogador do Botafogo "acha que é craque, mas ainda não ganhou p**** nenhuma". Quase simultaneamente, o camisa 7 carioca participou de uma confusão na boca do túnel de acesso aos vestiários e foi expulso por arremessar uma garrafa na direção de seguranças.

Hulk reclama com árbitro em jogo entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Após o triunfo sobre o Palmeiras por 3 a 1, recolocando o Botafogo na liderança do Brasileirão, Luiz amenizou a rivalidade criada antes da final e pediu desculpas ao oponente.

- Estou super tranquilo. Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível, assim como eu, e a gente tem que se respeitar dentro de campo. É pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que nós possamos fazer um jogo incrível, e que vença o melhor - afirmou Luiz Henrique.

Luiz Henrique é a esperança do Botafogo em duelo com o Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O confronto entre Atlético-MG e Botafogo marcará a quarta final 100% brasileira entre as cinco últimas - apenas Fluminense 2x1 Boca Juniors, em 2023, diferiu do padrão. O time de Gabriel Milito vai em busca de um fim de jejum de mais de dez anos, já que o último troféu na Libertadores foi erguido em 2013; por outro lado, os comandados de Artur Jorge têm por objetivo conquistar a competição pela primeira vez na história alvinegra.