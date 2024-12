Relembre a última vez que o Botafogo enfrentou um time mexicano

Nesta quarta-feira (11), o Botafogo dá mais um passo em busca da consagração de uma temporada histórica. Após ganhar o Brasileirão e a Libertadores, a delegação alvinegra mal teve tempo de comemorar e já entra em campo, contra o Pachuca, do México, pela Copa Intercontinental. O Glorioso é estreante na competição, por outro lado, já enfrentou um time mexicano.

A última vez que o Alvinegro enfrentou um adversário mexicano foi em julho de 2002, em um amistoso contra o Toluca. Na ocasião, Taílson marcou o único gol brasileiro, mas a equipe brasileira acabou perdendo por 3 a 1. Os gols do Toluca foram todos marcados no primeiro tempo e um atrás do outro, sem tempo para reação: Valdez, aos 42, Lozano, aos 43, e Gonzalez, aos 45.

O Botafogo estava passando por um momento de reformulação no elenco. Sem Dodô e Fabiano, que não renovaram contrato, o time de Artur Bernardes chegou a levar perigo à equipe mexicana, mas a superioridade do adversário falou mais alto.

Momentos distintos

Botafogo entra em campo pela Copa Intercontinental três dias depois de vencer o São Paulo, por 2 a 1, e chega embalado pelo título brasileiro. Já o Pachuca, não entra em campo há mais de um mês. O último jogo dos mexicanos foi em 9 de novembro, contra o Juárez, pela Liga Mexicana. A equipe terminou o campeonato nacional em 16º, em um torneio de 18 clubes. Desde 2020, a competição não possui rebaixamentos.

O Pachuca já enfrentou dois adversários no Mundial de Clubes, perdendo ambas as partidas nas semifinais: para a LDU, em 2008, e o Grêmio, em 2017. Botafogo será o 11º time brasileiro a disputar o Mundial de Clubes/Copa Intercontinental desde a mudança de formato em 2005, o maior número de um único país no torneio, superando o México, segundo colocado com nove equipes.

Desde 2005, o Glorioso é o segundo time a disputar o Mundial de Clubes/Copa Intercontinental como atual campeão brasileiro, depois do Flamengo em 2019. A equipe de Artur Jorge entra em campo a partir das 14h (de Brasília) para a estreia no torneio. Se avançar, enfrenta o Al-Ahly, do Egito, em busca de uma vaga na final, contra o Real Madrid.