No último domingo (8), o Botafogo venceu o São Paulo, por 2 a 1, e confirmou mais um título para uma temporada histórica. Além de vencer a Libertadores, o Glorioso também se consagrou campeão brasileiro depois de 29 anos de espera. Por isso, alguns personagens dessas conquistas já ocupam um lugar especial no ramo de ídolos do clube e serão homenageados na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.

O elenco está em Doha, no Catar, para disputar a Copa Intercontinental até a próxima semana. Mas, na volta ao Brasil, o vereador Marcio Ribeiro (PSD) prestará homenagens a alguns jogadores e diretoria do clube depois da conquista dos títulos.

Entre as honrarias, destacam-se a entrega das Medalhas Pedro Ernesto ao dono da SAF do Botafogo, John Textor e ao CEO Thairo Arruda, além dos Títulos de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro a três jogadores importantes do clube: o meia Thiago Almada e os zagueiros Alexander Barboza e Bastos, jogadores estrangeiros que foram fundamentais para a conquista inédita da Libertadores.

Valorizar o legado do Botafogo

Segundo o vereador, as homenagens reafirmam o compromisso de valorizar a história e o legado do Botafogo, além de destacar a importância de seus protagonistas para o futebol brasileiro e o reconhecimento internacional do clube.

O Glorioso entra em campo nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, a partir das 14h (de Brasília), em Doha. Se avançar, enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14), em busca de uma vaga na final do torneio contra o Real Madrid.

