Rei da América 2024: saiba o que é, quem vota e os indicados

Na última sexta-feira (27), o jornal uruguaio "El País" anunciou os indicados para o prêmio Rei da América 2024 com Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino, do Botafogo, Lionel Messi e Léo Hernandez, do Peñarol, na disputa. O vencedor será revelado no dia 31 de dezembro, terça-feira.

O Rei da América é a continuação da premiação anteriormente dada pelo jornal venezuelano "El Mundo", que consagrou jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo, como Mario Kempes (Valencia), Maradona (Barcelona) e Falcão (Roma). A partir de 1986, o periódico uruguaio assumiu a eleição, com cerca de 250 jornalistas escolhidos pelo diário, que votam no melhor jogador e no treinador sul-americano atuando somente no continente.

O Botafogo, como campeão da Libertadores 2024, tem três indicados para a atual edição, além do técnico Artur Jorge.

Jogadores indicados ao prêmio Rei da América 2024

Almada (meia) - Botafogo e seleção da Argentina Léo Fernández (meia) - Peñarol (URU) Luiz Henrique (atacante) - Botafogo e Seleção Brasileira Messi (atacante) - Inter Miami (EUA) e seleção da Argentina Savarino (atacante) - Botafogo e seleção da Venezuela

Luiz Henrique e Savarino chegaram ao Botafogo no início do ano e logo se tornaram peças fundamentais no elenco alvinegro. O camisa 7 despontou como a maior contratação da história do futebol brasileiro e rapidamente justificou o investimento. Em 55 jogos, fez 12 gols e deu seis assistências. Na final da Libertadores, abriu o placar da decisão, que culminou no título inédito para o Glorioso, por 3 a 1, em cima do Atlético-MG.

Já Savarino foi um dos destaques do ano histórico. O camisa 10 somou 14 gols e 13 assistências em 2024 e destacou com passes decisivos, acumulando 110 ao longo da temporada. A conquista da Libertadores coroa a trajetória de sucesso. Savarino se juntou ao compatriota Alejandro Guerra, o primeiro venezuelano a vencer a Libertadores com o Atlético Nacional, de Medellín, em 2016. O atacante foi decisivo na campanha, marcando gols em quase todas as fases do torneio: preliminar, de grupos, oitavas e semifinais.

Para fechar a trinca alvinegra indicada ao prêmio, Thiago Almada desembarcou em julho, e logo caiu nas graças da torcida. Superando os valores investidos em Luiz Henrique, o argentino chegou como promessa, mas fez valer o investimento. Com o meia em campo, o Botafogo perdeu apenas um jogo pelo Brasileirão, justamente o da estreia. Na Libertadores, foi decisivo no mata-mata ao marcar os gols que valeram a classificação nas quartas de final, contra o São Paulo, no Morumbis, e contra o Peñarol na volta das semifinais. Com a camisa alvinegra, foram 26 jogos, três gols e duas assistências.

Técnicos indicados ao prêmio de melhor de 2024

Artur Jorge - Botafogo Diego Aguirre - Peñarol (URU) Gustavo Alfaro - seleção do Paraguai Gustavo Costas - Racing (ARG) Lionel Scaloni - seleção da Argentina

Nas últimas duas edições, os destaques da equipe campeã da competição continental ficaram com o prêmio. O atual Rei da América é Germán Cano, do Fluminense, enquanto Fernando Diniz venceu como melhor treinador. Confira a lista dos últimos campeões:

Últimos vencedores do prêmio Rei da América

2023 - Cano - Fluminense 2022 - Pedro - Flamengo 2021 - Julián Álvarez - River Plate (ARG) 2020 - Marinho - Santos 2019 - Gabriel Barbosa, o Gabigol - Flamengo 2018 - Gonzalo Martínez - River Plate (ARG) 2017 - Luan - Grêmio 2016 - Miguel Borja - Atlético Nacional (COL) 2015 - Carlos Sánchez - River Plate (ARG) 2014 - Teófilo Gutiérrez - River Plate (ARG) 2013 - Ronaldinho Gaúcho - Atlético-MG 2012 - Neymar - Santos

