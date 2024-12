Rei da América: compare números e destaques dos três candidatos do Botafogo

O Botafogo teve três indicados ao Rei da América 2024: Luiz Henrique, Savarino e Almada. Os indicados foram anunciados nesta sexta-feira (27) pelo jornal uruguaio "El País". Ao lado deles, Lionel Messi, do Inter Miami, e Léo Fernández, do Peñarol estão indicados.

O trio do Botafogo conquistou a Libertadores e o Brasileirão neste ano. Dentre os três, Luiz Henrique aparece como o favorito, já que foi eleito o melhor jogador das duas competições vencidas pelo Alvinegro. Almada e Savarino correm por fora.

O período de avaliação do Rei da América considera a temporada de 2024 por clube e seleção. No caso de Almada, a premiação também leva em conta o tempo que ele atuou pelo Atlanta United, da MLS. No início do ano, Luiz Henrique atuava pelo Betis, da Espanha, mas a entidade só analisa jogadores em ação por times sul-americanos.

Em parceria com o SofaScore, o Lance! analisou a temporada pelos números dos atletas. Confira os dados dos indicados gloriosos ao prêmio ⬇️

Almada em 2024 (Botafogo) ⭐

26 jogos (23 titular) 3 gols 2 assistências 57 passes decisivos 4 grandes chances criadas 75% de acerto nos passes longos 115 bolas recuperadas 20 desarmes 30 dribles certos (52%) 25 faltas sofridas 7.12 Nota Sofascore

Almada em 2024 (Atlanta United) 🔴⚫

17 jogos (16 titular) 6 gols 1 assistência 44 passes decisivos 5 grandes chances criadas 72% de acerto nos passes longos 88 bolas recuperadas 18 desarmes 48 dribles certos (63%) 21 faltas sofridas 7.58 Nota Sofascore

Luiz Henrique em 2024 🔥

55 jogos (50 titular) 12 gols 5 assistências 228 mins p/ participar de gol 47 passes decisivos 8 grandes chances criadas 131 dribles certos (61%) 33 finalizações certas (35%) 88 faltas sofridas 4 pênaltis sofridos 7.10 Nota Sofascore

Savarino em 2024 ⚽

55 jogos (43 titular) 14 gols 13 assistências 141 mins para participar de gol 111 passes decisivos 19 grandes chances criadas 33 dribles certos (53%) 49 finalizações certas (44%) 12.5% conversão de finalizações 18 faltas sofridas 7.30 Nota Sofascore