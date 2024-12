Em uma temporada épica para o Botafogo, Savarino se tornou o segundo venezuelano da história a conquistar a Libertadores, após a equipe alvinegra derrotar o Atlético-MG na final do último sábado (30). Destaque ao longo do ano, o atacante soma 12 gols e 13 assistências em 2024. A conquista amplia seu currículo, que já inclui um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e três títulos Mineiros, todos com o rival de sábado.

Feliz com o momento vivido, o atacante se expressou sobre a conquista e não poupou palavras de carinho pelo Botafogo.

– Estou vivendo um momento incrível na minha vida. Ser campeão pelo Botafogo era um sonho desde que cheguei aqui. E essa vontade só foi crescendo conforme os jogos foram passando e a torcida nos apoiando em cada estádio que jogávamos. Ainda vamos em busca de mais. Esse time merece e irá buscar novas conquistas.

Além de se firmar como um dos principais nomes do Botafogo, Savarino também se destacou em participações diretas em gols, com 25 no total, e em passes decisivos, acumulando 110 ao longo do ano, segundo dados do SofaScore. A conquista da Libertadores sela sua trajetória de sucesso, colocando Savarino ao lado de Alejandro Guerra, o primeiro venezuelano a vencer o torneio com o Atlético Nacional em 2016.

O jogador foi decisivo na campanha do título, marcando gols em quase todas as fases do torneio: na preliminar, fase de grupos, nas oitavas e nas semifinais.

O Alvinegro é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e pode garantir o título nacional já nesta quarta-feira (4), caso vença o Internacional, no Beira-Rio, e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, no Mineirão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) para ambas as partidas. Caso, não aconteça, a definição do campeão nacional será na última rodada, quando o Botafogo encara o São Paulo, no Nilton Santos, no próximo domingo (8).

