Técnico curte publicação do Botafogo e torcedores vão à loucura: ‘Tá querendo’

A busca por um técnico segue sendo o foco do Botafogo para este início de temporada. Apesar de ter alguns nomes na mesa e ter feito algumas entrevistas, John Textor, que está centralizando a escolha pelo comandante, ainda não bateu o martelo sobre sua decisão. Porém, Roberto Mancini, um dos nomes, vem curtindo publicações do Glorioso e chamando a atenção dos torcedores.

O norte-americano encerrou o período de entrevistas, e se reunião com o treinador na tarde da última quarta-feira (6), na França, para apresentar o projeto da SAF, segundo o "Ge." Apesar de Mancini ser um nome que agrade Textor, ainda não houve uma proposta salarial. As conversas entre as partes acontecem há dias.

A expectativa do empresário é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

A movimentação do treinador italiano nas publicações do Botafogo nas redes sociais fez com que os torcedores se animassem com a possibilidade do técnico estar próximo do clube carioca. Nesta segunda-feira (10), Mancini curtiu o anúncio do zagueiro Jair. Veja os comentários:

Roberto Mancini tem uma extensa carreira como treinador e é um nome da elite do futebol internacional. Seu último trabalho foi com a seleção da Arábia Saudita, que se encerrou ao fim de 2024, por vontade própria do treinador, e desde então está sem clube. Aos 60 anos, já treinou grandes clubes como Fiorentina, Lazio, Internazionale, Manchester City, Zenit e a seleção da Itália.

