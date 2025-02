O Botafogo tem mais uma saída do elenco encaminhada nesta janela de transferências. A bola da vez é o jovem Matheus Nascimento, que está de saída do clube rumo aos Estados Unidos. O Glorioso recebeu uma proposta do LA Galaxy pelo jogador, e a diretoria alvinegra avalia como um negócio positivo. A informação foi primeiramente dada pelo "Canal da TF" e confirmada pelo Lance!.

A proposta do clube americano é de empréstimo com opção de compra até o fim de 2025. As negociações estão encaminhadas e o atacante não atua mais pelo Alvinegro nesta temporada, e já não foi relacionado para o duelo contra o Madureira, no último domingo (9).

O Botafogo ainda tenta incluir metas fixas que transformem o acordo em obrigatoriedade de um vínculo em definitivo com o clube norte-americano, que conta com nomes conhecidos como Marco Reus e Gabriel Pec, ex-Vasco.

Matheus Nascimento é um dos principais jogadores revelados pelas categorias de base do Glorioso e fez sua estreia pelo profissional em 2020. Desde então, foram 96 jogos com a camisa alviengra, 12 gols marcados e sete assistências.

O jogador sofre uma grave lesão no músculo posterior da coxa que o tirou da última temporada. O jovem de 20 anos retornou ao elenco principal para a disputa do Campeonato Carioca 2025, onde atuou por cinco partidas, sendo um dos destaques da equipe.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (12), em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), para se manter na zona de classificação da competição. Sem Matheus Nascimento, Carlos Leiria deve escalar o time principal para o duelo.

