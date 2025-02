O Botafogo perdeu para o Madureira, por 2 a 0, na tarde deste domingo (9), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Essa foi a segunda derrota desde a estreia do time principal nesta temporada, e deixou o Glorioso em situação complicada em busca da classificação para a próxima fase do estadual.

Agora, com o empate entre Volta Redonda e Nova Iguaçu, o Alvinegro assume a quinta colocação, com 12 pontos, e tem mais três jogos pela frente, com dois clássicos pelo caminho. Nesta quarta-feira (12), encara o Flamengo no Maracanã, após a derrota na decisão da Supercopa, e precisa vencer se quiser voltar ao G-4. A partida é válida pela sétima rodada, que foi adiada por conta do confronto entre as equipes em Belém.

Além do Flamengo, a equipe de Carlos Leiria também enfrentará o Boavista e o Vasco nas últimas partidas da Taça Guanabara. Porém, o técnico alvinegro terá que lidar com mais duas decisões, que valem título, em meio as últimas rodadas do Carioca.

O Botafogo encara o Racing, em Buenos Aires, na Argentina, no dia 20 de fevereiro, pelo jogo da ida da Recopa Sul-Americana, três dias depois encara o Cruz-Maltino na 11ª e última rodada do estadual, e em seguida, volta a campo contra o Racing, no Nilton Santos, para definir o título internacional.

As próximas rodadas vão definir o destino do Glorioso. Se vencer os três jogos seguintes, está classificado sem depender de ninguém. Porém, se empatar um, e o Nova Iguaçu vencer os próximos dois (contra Fluminense e Madureira), a decisão será no saldo de gols. Se o Alvinegro perder um dos três, terá que torcer para o Laranjão tropeçar em um dos duelos, a depender do saldo. Veja os cenários:

O que o Botafogo precisa fazer?

Três vitórias - 9 pontos - classificado Duas vitórias e um empate - 7 pontos - depender do saldo de gols caso o Nova Iguaçu faça seis pontos Duas vitórias e uma derrota - 5 pontos - depender do Nova Iguaçu perder ou empatar Uma vitória, uma derrota e um empate - 4 pontos - Depender do Nova Iguaçu perder uma partida e do saldo de gols Uma vitória e duas derrotas - 3 pontos - Depender do Nova Iguaçu perder um e empatar um Duas derrotas e um empate - 1 ponto - Depender do Nova Iguaçu perder os dois jogos

Além disso, o clube de General Severiano também precisará ficar de olho nos resultados de Sampaio Corrêa, Maricá e Madureira, todos com a mesma pontuação. Agora, com o time titular, o Glorioso encara o Flamengo na próxima quarta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), para dar início à sequência decisiva pelos primeiros títulos da temporada. Bastos e Artur, substituídos durante a partida contra o Nova Iguaçu, devem ser desfalques no duelo.

