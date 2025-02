Nesta quinta-feira (20), Racing e Botafogo fazem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana de 2025. O Glorioso, campeão da Libertadores do último ano, visita a Academia em Avellaneda para abrir a competição, que terá um significado especial na área técnica do clube argentino.

O treinador Gustavo Costas, que chegou ao clube em 2024 para conduzir os albicelestes ao título da Sul-Americana - deixando brasileiros como Corinthians e Cruzeiro pelo caminho -, terá no duelo com os cariocas uma busca pela redenção. Sua carreira como jogador foi marcante em El Cilindro, com mais de uma década vestindo a camisa do Primeiro Grande, mas um episódio triste moverá o comandante na jornada pelo título.

Costas foi jogador profissional e passou grande parte de sua carreira vestindo a camisa do Racing. Revelado pelas categorias de base do clube, permaneceu dez anos seguidos em Avellaneda e, em 1994, retornou para defender a pesada camisa por mais duas temporadas; em adição, atuou pelo Locarno-SUI e pelo também argentino Gimnasia de Jujuy.

Apesar da longa trajetória, seu único título foi a Supercopa Sul-Americana de 1988, que à época, tinha o mesmo peso da Copa Sul-Americana nos dias atuais. Na ocasião, a equipe eliminou Santos e River Plate pelo caminho, além de bater o Cruzeiro na final, semelhante à conquista continental de 2024. Como recompensa, ganhou a chance de disputar a primeira edição da Recopa, realizada no ano seguinte.

Na ocasião, o Racing enfrentou o Nacional-URU, de nomes como Sergio Olivera, Jorge Seré e o zagueiro Hugo de León, ex-Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os argentinos tiveram a chance de abrir o placar em penalidade desperdiçada por Walter Fernández; um segundo pênalti foi ignorado pelo árbitro brasileiro Romualdo Arppi Filho após claro toque de mão na área; e o castigo veio na segunda etapa em erro do próprio Costas.

Em sobra de bola na intermediária defensiva, o então camisa 2 tentou um corte para a frente, mas acabou acertando Daniel Fonseca. Fresco no jogo - entrara quatro minutos antes do lance -, o atacante ganhou na velocidade de toda a defesa e tocou na saída de Julio Cesar Balerio para fazer o gol do título. Estigma que impediu a galeria de troféus ser alargada na província de Buenos Aires.

Gustavo Costas, agora, quer mudar a história. História que se repetiu com o título sobre o Cruzeiro na Sul-Americana de 2024, mas que precisará passar por revisão e reescrita diante do Botafogo. A bola rola em Avellaneda às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (20); a volta, sem critério de gols fora de casa, será realizada em sete dias e no mesmo horário, mas no Nilton Santos.