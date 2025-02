Racing x Botafogo: veja as notas dos jogadores na primeira partida da Recopa

O Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Vietto e Adrián Martínez marcaram os gols dos donos da casa. Veja as notas dos jogadores na partida, de acordo com o portal de dados e estatísticas "Sofascore".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo

John - 7.1

Vitinho - 6.9

Danilo Barbosa - 6.6

Alexander Barboza - 6.0

Barbosa fez o pênalti na partida contra o Racing (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Alex Telles - 6.8

Marlon Freitas - 7.0

Marlon Freitas na derrota do Botafogo (Foto: Luis Robayo/AFP)

Allan - 6.6

🔄 Rwan Cruz - 6.5

Newton - 6.6

Savarino - 6.4

Matheus Martins - 6.5

🔄 Cuiabano - 6.5

Igor Jesus - 7.0

Igor Jesus em ação na final da Recopa (Foto: Luis Robayo/AFP)

➡️ Botafogo perde para o Racing, e vai com desvantagem para a decisão da Recopa

Racing

G. Arias - 6.5

Cesare - 7.0

N. Colombo - 7.2

S. Quirós - 6.9

G. Martirena - 7.3

Martirena e Cuiabano disputando bola (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

J. Nardoni - 6.9

B. Zuculini - 6.7

G. Rojas - 6.9

L. Vietto - 7.1⚽

🔄 Zaracho - 6.5

Vietto comemora o primeiro gol do Racing (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

M. Salas - 7.4

🔄 Ignacio Rodríguez -

A. Martínez - 8.3⚽

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo retorna ao Rio de Janeiro para se preparar para o clássico contra o Vasco, no domingo (23), às 18h30m (de Brasília), em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca, em partida que vale a classificação para as semifinais da competição. Em seguida, o Alvinegro volta a enfrentar o Racing, na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos, no jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

O Botafogo precisa ganhar por três gols de diferença para ser campeão. Se vencer por dois gols de vantagem, a decisão do título será em cobranças de pênaltis. O Racing pode perder até por um gol de diferença para erguer a taça.