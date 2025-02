Botafogo perde para o Racing e vai com desvantagem para o jogo de volta da Recopa

O Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no El Cilindro. Vietto e Adrián Martínez maracaram os gols dos donos da casa. O Alvinegro volta a enfrentar o a equipe argentina na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para decidir o título da competição continental.

Como foi a partida?

O Botafogo não fez uma grande partida contra o Racing, no El Cilindro. Mesmo com um jogo tenso do início ao fim, a equipe de Claudio Caçapa não conseguiu criar grandes oportunidades, e viu os donos da casa tomarem conta da partida. Com uma quantidade exagerada de 'chutões', o Alvinegro não conseguiu se infiltrar na área dos argentinos, e um erro de Alexander Barboza, desconcertou ainda mais um time que tentava fazer frente à ofensiva do Racing. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o zagueiro alvinegro dividiu uma bola com Martínez, na área do Botafogo, e atingiu a cabeça do argentino com o braço. Lance foi revisado pelo VAR que optou pela marcação do pênalti, cobrado por Vietto, para abrir o placar no El Cilindro. Barboza ainda recebeu com um cartão amarelo. Por outro lado, o autor do gol sentiu dores e precisou ser substituído, que saiu bem emocionado de campo. A atuação do árbitro também foi questionada, que mesmo depois de diversos amarelos e uma revisão de pênalti, deu apenas três minutos de acréscimos na primeira etapa.

No segundo tempo, apesar de mudanças feitas por Caçapa para colocar o time para frente, não teve uma grande mudança de postura. Com erros de passes do Alvinegro, o Racing saiu em pressão na volta ao intervalo e não demorou muito para ampliar o placar. Aos 17 minutos, Vitinho lançou a bola na área argentina e a defesa cortou, mas a sobra ficou com Adrián Martínez, que tabelou em velocidade com Salas, e recebou na entrada da área e bateu para gol encobrindo o goleiro John. Em seguida, Caçapa optou por tirar Matheus Martins e colocar Cuiabano para ganhar velocidade, mas mudança não deu muito certo. Aos 42 minutos, o foi derrubado por Nardoni, mas ainda no chão, acertou um chute no rosto de Colombo, e foi expulso direto pelo árbitro.

Apesar de uma posse de bola equilibrada, o adversário finalizou dez vez a mais ao alvo. O Botafogo até tentou jogadas em profundidade com Igor Jesus, e algumas arrancadas de Rwan Cruz, que entrou no lugar de Allan, mas com muitas chances desperdiçadas, o time brasileiro não conseguiu diminuir o placar, e vai para o jogo de volta precisando vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo retorna ao Rio de Janeiro para se preparar para o clássico contra o Vasco, no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca, em partida que vale a classificação para a próxima fase da competição. Em seguida, volta a enfrentar o Racing, na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

RACING x BOTAFOGO

Jogo de ida — Recopa Sul-Americana

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG);

🥅 Gol: Vietto (31'/1ºT); Adrián Martínez (17'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Di Césare (Racing); Alexander Barboza (Botafogo); Zuculini (Racing); Danilo Barbosa (Botafogo); Newton (Botafogo); Rwan Cruz (Botafogo); Avellaneda (Racing)

🟥 Cartão vermelho: Cuiabano (Botafogo)

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Gustavo Costas, com Gabriel Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Gabriel Rojas; Vietto (Zaracho), Maximiliano Salas (Ignacio Rodríguez) e Adrián Martínez.

BOTAFOGO (Técnico: Cláudio Caçapa)

John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza, Alex Telles; Newton, Marlon Freitas, Allan (Rwan Cruz); Savarino (Kauê), Igor Jesus, Matheus Martins (Cuiabano).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe González (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

