Ex-árbitro analisa pênalti e cartão amarelo de Barboza em Racing x Botafogo

O Botafogo saiu atrás no placar contra o Racing-ARG, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (20). O gol dos argentinos foi marcado por Vietto de pênalti, cometido pelo zagueiro Alexander Barboza. O defensor acertou o braço na cabeça do adversário, e para o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, o chileno Felipe González acertou na marcação e no cartão amarelo, após análise no VAR.

- O Barboza está olhando a bola e o adversário vai de encontro a ele. Mas ele deixa o braço no rosto do adversário, isso é falta, dentro da área é pênalti. Embora ele não estivesse olhando, deixa o braço no pescoço do adversário, que dá uma valorizada. É um lance faltoso, foi imprudente na jogada. Como é uma atitude temerária, é cartão amarelo. Bem marcado o pênalti e bem aplicado o cartão - opinou Simon, na transmissão da ESPN.

O lance aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo e contou com muita reclamação dos dois lados. Jogadores do Botafogo ficaram revoltados com a decisão da arbitragem. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (27), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Antes, o Alvinegro faz clássico decisivo contra o Vasco, por uma vaga na próxima fase do Campeonato Carioca, em São Januário.