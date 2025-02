Chegada de Renato Paiva não anima torcedores do Botafogo: ‘Decepcionante’

O Botafogo, enfim, acertou a chegada de um novo técnico para a temporada 2025. O Alvinegro contratou o português Renato Paiva, que agora ocupa o lugar deixado pelo conterrâneo Artur Jorge. A decisão do clube, no entanto, não animou torcedores, que se manifestaram nas redes sociais.

Antes do Botafogo, Renato Paiva somou passagens por Independiente del Valle-EQU, Bahia, León-MEX e Toluca-MEX. Pelo clube brasileiro, o português somou 49 jogos, com 19 vitórias, 15 derrotas e a conquista do Campeonato Baiano, em 2023. O técnico pediu demissão do Esquadrão em setembro daquele ano.

O treinador de 54 anos estava sem clube desde que deixou o comando do Toluca, em dezembro de 2024. Na equipe, comandou o time por 44 partidas, com 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. A saída de Artur Jorge foi anunciada no dia 3 de janeiro, e o Alvinegro ficou 55 dias sem técnico.

