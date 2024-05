Quanto o Botafogo recebeu com a classificação às oitavas de final da Libertadores?

Botafogo faturou premiação milionária na Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 20:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O empate com o Junior Barranquilla fez com que o Botafogo avançasse às oitavas em segundo lugar do Grupo D da Libertadores. Além da classificação, o Alvinegro embolsou uma quantia milionária. Ao todo, o clube garantiu 1,25 milhão de dólares (R$ 6,5 milhões) pela próxima fase.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

No total, o Botafogo já faturou US$ 6,349 milhões de dólares (R$ 33 milhões). Isso porque o Alvinegro lucrou com as fases preliminares, além de participar da fase de grupos, garantir três vitórias e classificação para as oitavas da competição.

O Botafogo de Artur Jorge encerrou a fase de grupos com três vitórias.

- Pré-Libertadores: 1,1 milhão de dólares (R$ 5,6 milhões)

- 3 jogos em casa na fase de grupos: US$ 3 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões)

- 3 vitórias na fase de grupos: 999 mil de dólares (R$ 5,1 milhões)

- Classificação para as oitavas de final: US$ 1,25 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões)

Botafogo está nas oitavas da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Nesse momento, o Botafogo aguarda para conhecer seu próximo adversário na Libertadores. O sorteio tem previsão para acontecer na próxima segunda-feira (3). O Alvinegro decidirá os confrontos de volta fora de casa.