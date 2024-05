Botafogo x Fluminense: confira informações sobre ingressos do clássico

Botafogo enfrenta o Fluminense no primeiro clássico do Brasileirão no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Publicada em 29/05/2024 - 15:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo abriu o check-in para o primeiro clássico do Brasileirão no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro vai enfrentar o Fluminense, no dia 11 de junho, às 20h.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Confira todas as informações sobre os ingressos para Botafogo e Fluminense:

"Ordem de abertura de ingressos no site www.botafogo.com.br/ingressos:

- Plano Glorioso (29/05 – 12h);

- Plano Alvinegro (30/05 – 10h);

- Plano Preto (31/05 – 10h);

- Plano Branco (01/06 -10h);

- Público Geral – Online (06/06 – 12h);

- Venda Física (09/06 – 9h).

SERVIÇO:

Botafogo x Fluminense

Data/Hora: 11/06, às 20h

Estádio: Estádio Nilton Santos

Venda no site: www.botafogo.com.br/ingresso

Abertura dos portões: 18h

SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior (Botafogo)

ATENÇÃO: O acesso ao estádio será encerrado aos 5 minutos do segundo tempo.

VALORES DOS INGRESSOS

SETOR LESTE INFERIOR

Inteira: R$ 100/ Meia: R$ 50

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Preto: R$ 40

Branco: R$ 50

OFF Rio: R$ 20

SETOR LESTE SUPERIOR:

Inteira: R$ 60/ Meia: R$ 30

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto: R$ 24

Plano Branco: R$ 30

Plano Alvinegro Off Rio : R$ 12

OESTE INFERIOR

Inteira: R$ 150/ Meia: R$ 75

CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto: R$ 60

Plano Branco: R$ 75

Plano Alvinegro Off Rio: R$ 30

ÁREAS PREMIUM (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)

O Estádio Nilton Santos dispõe de espaços premium para você aproveitar com amigos e família: o Camarote Firezone e a Star Arena Kids. Os novos camarotes oferecem serviços diferenciados como open bar, open food, recreação para a criançada, shows ao vivo e muito mais opções de entretenimento.

Saiba mais informações em:

Camarote Firezone: camarotefirezone.com.br

Star Arena Kids: camarotearenakids.com.br/star-arena-kids-botafogo

PONTO DE VENDA FÍSICA

ESTÁDIO NILTON SANTOS (Bilheteria Oeste)

Domingo (09/06): de 9h às 17h

Segunda (10/06): de 9h às 17h

Terça (11/06): de 9h às 17h

GENERAL SEVERIANO

Domingo (09/06): de 9h às 17h

Segunda (10/06): de 9h às 17h

IMPORTANTE: NO DIA DA PARTIDA, SE HOUVER INGRESSOS, BILHETERIA DO RESPECTIVO SETOR DE 16h ÀS 20h25

GRATUIDADE

Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.

Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento nos pontos de venda do Estádio Nilton Santos e General Severiano, a partir das 9h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.

Importante: Os setores com acessibilidade destinados aos Portadores de Necessidades Especiais e seus acompanhantes são apenas os setores pertencentes ao anel inferior do Estádio Nilton Santos.

MEIA-ENTRADA

Obrigatório documento que comprova benefício. Documento oficial com foto no momento da compra e no momento do acesso ao Estádio. (Limitado a 40% da carga de ingressos vendáveis.)

BIOMETRIA FACIAL

Torcedores que adquirirem ingresso para o jogo terão a OPÇÃO de acessar o estádio utilizando a biometria facial. Para isso, é ESSENCIAL realizar o cadastro prévio através do site botafogo.com.br/biometria.

ATENÇÃO: O reconhecimento facial ainda NÃO é obrigatório, mas extremamente recomendável. Em breve, o recurso será a única maneira de assistir aos jogos no Nilton Santos.

A tecnologia permite o acesso da torcida alvinegra à nossa casa de forma mais rápida, fácil e segura. Separe um documento com foto e realize seu cadastro em menos de 2 minutos.

ESTACIONAMENTO NORTE 1 (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)

O estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas. Sócios possuem direito a desconto. O fechamento se dará 1 hora após o término da partida.

A venda antecipada pelo aplicativo da Ingresse vai até 4 horas antes da partida.

Glorioso – R$30 (Antecipado ou na hora)

Outros planos – Antecipado – R$40 / Na hora – R$50

Não sócios – Antecipado – R$60 / Na hora – R$70"