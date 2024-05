De volta às oitavas da Libertadores após sete anos, Botafogo iguala campanha da fase de grupos de 2017

Foto: Vitor Silva/Botafogo







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após iniciar a Libertadores com muita desconfiança, o Botafogo não só avançou na competição como também igualou sua melhor campanha na fase de grupos do torneio. Com 10 pontos, o Glorioso avançou em segundo no grupo.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Campanhas praticamente iguais!

Mesmo em segundo no grupo, o Botafogo fez exatamente o mesmo número de pontos em 2017. Naquela ocasião, o time de Jair Ventura também veio da fase eliminatória e, em seis jogos, venceu três, empatou um e perdeu dois. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco. Em 2023, o Glorioso venceu três, empatou um e perdeu dois, marcando sete gols e sofrendo seis.

Em 2017, a equipe, que surpreendeu o continente, chegou às quartas, mas foi superada pelo Grêmio, que ficaria com a taça.

Paulo Machado/Agencia Freelancer

Empate amargo para o Botafogo em Barranquilla

No jogo marcado por quem ficaria com o primeiro lugar do Grupo D, Botafogo e Junior Barranquilla empataram, sequer movimentaram o placar na noite desta terça-feira (28) e avançaram às oitavas da Libertadores. Os colombianos se classificaram em primeiro colocado, enquanto o Alvinegro em segundo. A partida válida pela última rodada da fase de grupos foi no Estádio Roberto Melendez Metropolitan Stadium. Confira o Lance! Final no player acima.

✅ FICHA TÉCNICA

JUNIOR BARRANQUILLA 0 X 0 BOTAFOGO

6ª RODADA DA FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 28 de maio de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Roberto Melendez Metropolitan Stadium, em Barranquilla (COL);

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN);

📺 VAR: Germán Delfino (Argentina).