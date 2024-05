Histórico! Botafogo líquida dívida milíonaria à vista

Vítor Silva/BFR)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 12:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou, na manhã desta terça-feira (29), o pagamento integral e à vista de uma dívida de R$130 milhões. A pendência era referente a credores que aderiram ao Plano de Recuperação Extrajudicial do clube, firmado em 20 de dezembro de 2023. As propostas, divulgadas em fevereiro, foram pagas em menos de 60 dias.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Toda a negociação foi conduzida pelo CEO Thairo Arruda, com o apoio do Especialista e Assessor Especial Eduardo Iglesias, do VP Executivo Jonas Marmello e do Advogado e Assessor Executivo da Vice-Presidência Raphael Sá.

Vítor Silva/BFR

Dia histórico para o Botafogo

-Hoje é um dia histórico para o Botafogo e que reafirma o compromisso assumido pelo John Textor com os alvinegros quando escolheu fazer parte da Família Botafogo. Realizamos o pagamento de acordos com antigos credores que totalizam cerca de 130 milhões de reais do passivo do Clube Social. Um processo realizado de forma ágil e assertiva, que representa um alívio financeiro considerável e que, aos poucos, vai sanando os débitos históricos que nos prejudicaram durante décadas. Vamos continuar trabalhando arduamente para liquidar essas dívidas de uma vez por todas e assim construir um Botafogo cada vez mais forte-, comemorou o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.