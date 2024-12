A partida que selou a conquista do título do Brasileirão para o Botafogo começou com um tema de luta: "Resistir. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro". Este trecho apresentado antes da vitória contra o São Paulo, no entanto, é de uma música do cantor Belchior. Apesar de ter dado sorte ao clube carioca, foi para outro alvinegro que o artista escolheu torcer.

Como compartilhado em foto, o cantor cearense era torcedor do Ponte Preta, clube de Campinas, em São Paulo. o registro do fotógrafo do Correio Popular, Carlos Bassan, na época, mostra Belchior com a camisa alvinegra ao lado de seu primo, Eduardo Nunes, segurando uma taça durante visita ao Majestoso em 1998.

Em entrevista ao portal "Hora Campinas", o jornalista Ivan Lopes, quem acompanhou a passagem de Belchior a casa do Ponte Preta, comentou sobre a relação do cantor com a Macaca e sobre o momento do registro.

- Ele ficou bastante tempo lá dentro do estádio e depois atendeu a imprensa. Foi super atencioso e explicou que era uma visita de cortesia, pois acompanhava a Ponte Preta e gostava muito do clube. Vestiu a camisa e ergueu uma taça posando para a foto - relembrou Ivan Lopes.

Com presença constante em Campinas, Belchior se apresentou inúmeras vezes na cidade paulista, principalmente nos anos 70 e 80, época de melhor fase da Macaca no futebol brasileiro, quando levou três vice-campeonatos estaduais e o terceiro lugar no Brasileirão.

Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Belchior morreu no dia 30 de abril de 2017, com 70 anos, em Santa Cruz do Sul (RS). O cantor foi o responsável por "Sujeito de sorte", música tema do Botafogo em último confronto do Brasileirão 2024.

