Com a derrota para o Atlético-MG, neste domingo (8), o Athletico-PR caiu para a 17ª posição da tabela e foi o último clube a ser rebaixado no Brasileirão de 2024. Após a confirmação do Furacão na Série B de 2025, o Coritiba debochou do rival nas redes sociais e os torcedores se divertiram com as provocações sobre a queda do clube paranaense no ano do centenário.

continua após a publicidade

➡️ Confira a tabela do Brasileirão atualizada!

Confira provocações do Coritiba e torcedores

O rebaixamento do Athletico-PR no ano do centenário do clube foi uma das provocações escolhidas pelos torcedores, não apenas pelo marco negativo, mas pela fala do atacante Pablo no início do ano. Após a conquista do título estadual, o camisa 92 do Furacão debochou do maior rival, Coritiba, sobre o queda do clube para a Série B, em 2009, ano do centenário do Coxa.

Como foi o jogo contra Atlético-MG?

O Atlético-MG, no primeiro tempo, teve mais posse de bola e mais presença no campo ofensivo. A melhor chance foi com Rubens, aos 12min, que o goleiro Mycael espalmou. O Athletico-PR, mesmo após o Bragantino abrir o placar contra o Criciúma - resultado que rebaixava o Furacão - não se arriscou muito. A primeira etapa terminou sem gol e com o Galo livre do rebaixamento, mas fora da Copa Sul-Americana de 2025 (por causa da vitória do Fluminense), e o Athletico-PR rebaixado.

continua após a publicidade

O segundo tempo começou com mais chances de gols de ambos os lados. A melhor delas foi com Hulk, que Mycael espalmou na trave. O Athletico-PR também acertou o travessão, com Pablo, aos 24 minutos. O alívio para a torcida do Atlético-MG veio somente aos 27 minutos, com Rubens aproveitando rebote do goleiro Mycael ao defender pênalti cobrado por Hulk. Mesmo pressionado pelos outros resultados da rodada, o Athletico-PR não teve forças para reagir e escapar do rebaixamento. O atacante Nikão deu um bom chute aos 30 minutos, mas foi só. O Galo controlou a partida até o final, fez o tempo passar e garantiu a vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte