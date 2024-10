Bolasie, atacante do Criciúma, contribuiu com uma assistência contra o Botafogo (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 11:59 • Rio de Janeiro

Yannick Bolasie, atacante do Criciúma, gerou uma reação cômica nas suas redes sociais ao debochar do empate heroico arrancado nos minutos finais contra o Botafogo no Maracanã por 1 a 1, pela 30ª rodada do Brasileirão, nesta sexta-feira (18). Nos acréscimos, Tiquinho Soares marcou para o Alvinegro aos 46 e Felipe Vizeu, aproveitou o cruzamento de Bolasie e de cabeça deixou tudo igual, aos 48 do segundo tempo.

Felipe Vizeu comemorando gol com assitência de Bolasie contra o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Apesar do resultado frustrante no Maracanã quase lotado, o empate ainda mantém o Glorioso no topo da tabela, com 61 pontos. Mas o líder agora pode ver o Palmeiras diminuir a vantagem para um ponto caso vença sua partida contra o Juventude, neste domingo (20), em Caxias do Sul, às 20h (de Brasília).

Juventude x Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)