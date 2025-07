Botafogo anuncia contratação de Jordan Barrera

O Botafogo anunciou a contratação do meia-atacante colombiano de 19 anos Jordan Barrera, nesta quinta-feira. O ex-jogador do Junior Barranquilla assinou contrato com o o clube carioca até dezembro de 2029.

Embora ainda não tenha sido apresentado oficialmente, Barrera já iniciou os treinos com o Botafogo sob comando de Davide Ancelotti. No entanto, o colombiano ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e não está apto a fazer sua estreia com o Glorioso.

Novo reforço do Botafogo, Barrera é tratado como uma das principais joias de seu país, tendo atuado pela Colômbia no Sul-Americano Sub-20. A equipe do jovem de 19 anos conquistou vaga para a Copa do Mundo da categoria.

Dentre as principais características, o meia-atacante é considerado um atleta veloz e com capacidade de quebrar linhas com seus dribles. No Campeonato Apertura da Colômbia, o jovem participou de 14 jogos, marcou um gol e contribuiu com duas assistências. com o Junior Barranquilla.

Botafogo exalta relação com Junior Barranquilla

Nas redes sociais, o Botafogo exaltou a boa relação com o Junior Barranquilla após a contratação de Jordan Barrera. O clube colombiano já foi casa de diversos ídolos do Glorioso, como Garrincha, Heleno de Freitas, Quarentinha e Paulo Cesar Caju.

