Botafogo avança pela contratação de Danilo, do Nottingham Forest

O Botafogo avançou pela contratação do volante Danilo, de 24 anos, do Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador tinha tratativas para defender o Lyon, mas as negociações o direcionaram para à SAF visando reforçar o elenco no segundo semestre. Há otimismo por um desfecho positivo nos próximos dias.

Danilo chegaria ao Glorioso como reposição imediata à saída de Gregore, que foi vendido ao Al-Rayyan, do Catar. Revelado pelo Palmeiras, o volante foi negociado em 2023 com o clube inglês por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) à época.

