Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 12:29 • Madri (ESP)

Atlético-MG e Botafogo farão mais uma final 100% verde e amarela na Libertadores. A competição, que teve campeões brasileiros nos últimos cinco anos, ganhará mais um capítulo no dia 30 de novembro, no duelo de alvinegros do país.

O grande futebol apresentado pela dupla rendeu notícias também em outros países. O jornal "As", da Espanha, decretou o domínio do Brasil na competição ao destacar o confronto entre mineiros e cariocas na decisão.

- O domínio inesgotável do futebol brasileiro a nível continental faz estrago em outros países, que veem como inalcançável o nível esportivo e econômico dos vizinhos privilegiados que ocupam a cadeira máxima da Libertadores há alguns anos. É inimaginável pensar que qualquer outro país do mundo possa contar com oito finalistas do maior torneio de seu continente em um período de oito anos. A diferença não para de crescer, e no horizonte se vislumbra um domínio brasileiro que durará anos e anos. O presente e o futuro são deles - afirmou o periódico.

Esta será a quarta decisão que conta com dois times brasileiros nos últimos cinco anos. Apenas o Boca Juniors, em 2023, quebrou a sequência, mas foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã, em confronto que marcou o primeiro título continental do Tricolor.

✅ ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO: VEJA A LISTA DAS ÚLTIMAS FINAIS

📆 2017: Grêmio x Lanús

📆 2018: River Plate x Boca Juniors

📆 2019: Flamengo x River Plate

📆 2020: Palmeiras x Santos

📆 2021: Palmeiras x Flamengo

📆 2022: Flamengo x Athletico-PR

📆 2023: Fluminense x Boca Juniors

📆 2024: Atlético-MG x Botafogo

