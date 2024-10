Quanto o Botafogo faturou pela classificação à final da Libertadores?

Nesta edição de 2024, a Libertadores teve as premiações alteradas. Por cada vitória na fase de grupos, os clubes passaram a receber US$ 330 mil. Em caso de classificação para o mata-mata, há também uma bonificação de US$ 3 milhões. Dessa forma, o Botafogo acumula a "bagatela" de US$ 9,24 milhões (R$ 138 milhões), com pelo menos mais US$ 7 milhões garantidos, podendo chegar a US$ 23 milhões. Essas variações são em caso do vice-campeonato ou da conquista do título pelo Glorioso.