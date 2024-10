John Textor, dirigente do Botafogo, durante partida contra o Criciúma, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 16:14 • Rio de Janeiro

John Textor pode estar próximo de vender sua fatia do Crystal Palace. O grupo global de investimento esportivo Sportsbank, com fundos nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Oriente Médio, fez um proposta bilionária pelas ações do dono do Botafogo no clube inglês, segundo o jornal britânico 'Daily Mail'.

A oferta seria pela fatia de 45% da Eagle Football no Palace e gira em torno de 500 milhões de libras, cerca de R$ 3,7 bilhões. De acordo com a reportagem, o grupo de investimentos é um dos três principais interessados pela parte de Textor no clube de Londres.

No início do ano, o americano decidiu colocar o Crystal Palace a venda, com a justifica de que deseja adquirir uma equipe que brigue para vencer os campeonatos que disputa. Em entrevista ao 'The Athletic' , Textor não escondeu a insatisfação em não ser majoritário na equipe. Agora, busca um comprador para a sua parte.

– A nossa intenção é listar a empresa publicamente em breve. Empresas assim não recebem muito valor de participações minoritárias, por razões econômicas, e seus acionistas gostam de saber que seu capital está alocado em situações que você pode controlar.

Na última semana, a Eagle Football anunciou um plano de recapitalização para levantar cerca de (R$ 6,3 bilhões para entrar na Bolsa de Valores de Nova York. Em comunicado, a empresa revelou que contratou um grupo de investimento para liderar o plano de recapitalização e que espera vender, nas próximas semanas, a sua participação no Crystal Palace, em processo que está sendo liderado pelo Raine Group.

Textor havia instruído o banco comercial Raine Group a identificar partes interessadas para sua parte no Palace, visando uma aquisição do Everton, que desde então fracassou.